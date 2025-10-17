বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্পাসে সহপাঠীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
ভারতের দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের ভেতরে সহপাঠীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে ২১ বছর বয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র অভিযুক্ত জীবন গৌড়াকে বুধবার পুলিশ হেফাজতে নেয়। পরে তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১০ অক্টোবর এই ঘটনাটি ঘটে। একই কলেজের সপ্তম সেমিস্টারের ভুক্তভোগী ছাত্রী পাঁচ দিন পর, অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর অভিযোগ দায়ের করেন।
এফআইআর অনুযায়ী, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ধারা ৬৪ (ধর্ষণের শাস্তি) এর অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
এফআইআর-এ বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত একে অপরের পরিচিত এবং সহপাঠী ছিলেন, যদিও কিছু বিষয়ে পিছিয়ে পড়ায় গৌড়া তার শিক্ষাবর্ষে পিছিয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার দিন ভুক্তভোগী কিছু জিনিস নিতে গৌড়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, দুপুরের খাবারের বিরতির সময় গৌড়া তাকে বারবার ফোন করে সপ্তম তলার আর্কিটেকচার ব্লকের কাছে দেখা করতে বলেন। ভুক্তভোগী সেখানে পৌঁছালে, গৌড়া তাকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। ভুক্তভোগী লিফট ব্যবহার করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে, গৌড়া তাকে অনুসরণ করে ষষ্ঠ তলায় নিয়ে যান, জোর করে পুরুষদের শৌচাগারে টেনে নিয়ে যান এবং সেখানে তাকে যৌন নির্যাতন করেন।
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, আক্রমণের সময় ভুক্তভোগীর ফোন বাজলে গৌড়া শৌচাগারের দরজা বন্ধ করে তার ফোনটি কেড়ে নেন।
ঘটনার পর ভুক্তভোগী তার দুই বন্ধুকে বিষয়টি জানান। এফআইআর-এ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরে গৌড়া তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি পিল লাগবে?
পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও ভীত থাকায় ওই নারী অভিযোগ জানাতে দ্বিধা করছিলেন। পরে তিনি তার বাবা-মাকে জানালে, তারা হানুমন্থনগর থানায় তার সঙ্গে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে অপরাধের দৃশ্য পুনর্গঠন করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, যে তলায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল না, যা প্রমাণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারে। তবে ফরেনসিক এবং ডিজিটাল প্রমাণ পরীক্ষা করা হচ্ছে।
এই ঘটনাটি তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছে।
কর্ণাটক বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা আর অশোকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেন, কর্ণাটকে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। মাত্র চার মাসে মেয়েদের ওপর ৯৭৯টি যৌন হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুধুমাত্র বেঙ্গালুরুতেই ১১৪টিরও বেশি মামলা রিপোর্ট করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অপরাধমূলক নিষ্ক্রিয়তার কারণে আমাদের নারী ও শিশুরা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন যে, তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনকে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল কর্ণাটকে পাঠানোর জন্য জরুরি চিঠি লিখেছেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম