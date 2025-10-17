  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলি সেনার গুলিতে ফিলিস্তিনি শিশু নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
মোহাম্মদ বাহজাত আল-হাল্লাক/ ছবি : ওয়াফা নিউজ এজেন্সি

দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর এক ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য আরব নিউজ।

স্থানীয় সূত্র ও ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা'র তথ্য মতে, ১১ বছর বয়সী নিহত শিশুটির নাম মোহাম্মদ বাহজাত আল-হাল্লাক। দক্ষিণ হেবরনের আল-রিহিয়া গ্রামে বসবাসকারী হাল্লাক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে ইসরায়েলি সেনারা আল-রিহিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ফুটবল খেল্তে থাকা শিশুদের দিকে গুলি চালায়। এ সময় একটি গুলি মোহাম্মদের কোমরের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কাছের হাসপাতালে নেওয়া হয়, তবে চিকিৎসকরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ইসরায়েলের এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর সরাসরি গুলি চালানো আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও শিশু অধিকার সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় গাজায় অন্তত ৬৭ হাজার ৯৩৮ জন নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ১৬৯ জন আহত হয়েছেন।

কেএম

