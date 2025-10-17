যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় সৌদি আরব

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় সৌদি আরব
সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে, যা আগামী মাসে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের হোয়াইট হাউজ সফরের সময় সই হতে পারে। সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস এমন তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচনায় যুক্ত এক সাবেক মার্কিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ক্রাউন প্রিন্সের সফরের সময় চুক্তি সইয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছে, তবে বিস্তারিত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোচ্য চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র-কাতার প্রতিরক্ষা চুক্তির অনুরূপ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কাতারের ওপর যেকোনো সামরিক হামলাকে আমেরিকার ওপর হামলা হিসেবে গণ্য করা হবে। এই কাতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইসরায়েলের দোহায় হামাস নেতাদের হত্যা প্রচেষ্টার পরপরই।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আমাদের আঞ্চলিক কৌশলের একটি শক্তিশালী ভিত্তি, তবে সম্ভাব্য চুক্তির বিস্তারিত বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে।
একইভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, হোয়াইট হাউজ ও সৌদি সরকার এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।
দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কাতারের মতো নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চাইছে, যা ওয়াশিংটনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে রিয়াদ-তেল আভিভ সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত।
এরই মধ্যে গত মাসে সৌদি আরব পারমাণবিক অস্ত্রধারী পাকিস্তানের সঙ্গে একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এমন একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি হলে তা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কৌশলগত ভারসাম্য তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে ইরান ও ইসরায়েলকে ঘিরে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম