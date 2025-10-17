ভারতে এক কর্মকর্তার বাড়ি থেকে বিপুল অর্থ ও বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ভারতে এক কর্মকর্তার বাড়ি থেকে বিপুল অর্থ ও বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার
ভারতের পাঞ্জাবের রূপনগর রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত পুলিশ সার্ভিস কর্মকর্তা হারচরণ সিং ভুল্লার-এর বাড়িতে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর অভিযানে ৫ কোটি রুপির বেশি নগদ অর্থ, স্বর্ণ, বিলাসবহুল গাড়ি, দামি ঘড়ি ও বিপুল সম্পত্তির কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুর্নীতির অভিযোগে ভুল্লার ও তার সহযোগী কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সিবিআই। অভিযোগ অনুযায়ী, এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৮ লাখ রুপি ঘুষ দাবি করার ঘটনাই এই তদন্তের সূচনা, যা পরে বিশাল অঘোষিত সম্পদের হদিস দেয়।
পাঞ্জাবের ফতেহগড় সাহিব জেলার এক স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ী আকাশ বাট্টা অভিযোগ করেন যে, ডিআইজি ভুল্লার তাকে তার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে ঘুষ দাবি করেন। প্রথমে ৮ লাখ রুপি এবং পরবর্তীতে প্রতি মাসে সেটেলমেন্ট বাবদ অর্থ চাওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ আছে।
সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, ভুল্লার তার সহযোগী কৃষ্ণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এক টেলিফোন কথোপকথনে কৃষ্ণকে বলতে শোনা যায়— আগস্টের পেমেন্ট হয়নি, সেপ্টেম্বরেরটাও হয়নি।
সিবিআই অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পর চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২১ এলাকায় ফাঁদ পাতে। সেখানে কৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরা হয়, যখন তিনি অভিযোগকারীর কাছ থেকে ডিআইজির হয়ে ৮ লাখ রুপি নিচ্ছিলেন। এরপর নিয়ন্ত্রিত ফোন কলে ভুল্লার নিজেই ঘুষের অর্থ গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করেন এবং দুজনকে তার দপ্তরে আসতে বলেন।
এই প্রমাণের ভিত্তিতে সিবিআই দল মোহালির অফিসে গিয়ে ভুল্লারকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারের পর সিবিআই দল রূপনগর, মোহালি ও চণ্ডীগড়ে একাধিক স্থানে তল্লাশি চালায়। উদ্ধার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে —প্রায় ৫ কোটি রুপি নগদ অর্থ, ১.৫ কেজি স্বর্ণ ও গহনা, পাঞ্জাবজুড়ে অস্থাবর সম্পত্তির নথি, মার্সিডিজ ও অডি গাড়ির চাবি, ২২টি দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি
ও লকারের চাবি ও ৪০ লিটার আমদানি করা মদ, বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল ও এয়ারগানসহ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি।
এছাড়া অভিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী কৃষ্ণের বাড়ি থেকে আরও ২১ লাখ রুপি নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।
সিবিআই জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত সম্পদের উৎস এবং ঘুসের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তদন্ত চলছে। তদন্ত কর্মকর্তাদের মতে, এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পাঞ্জাব পুলিশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মামলা” হতে পারে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম