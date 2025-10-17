  2. আন্তর্জাতিক

সংঘাত বন্ধে আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চায় পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
শাহবাজ শরিফ/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, যদি আফগানিস্তান সংলাপের মাধ্যমে চলমান সংঘাতের সমাধান চায় তাহলে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত পাকিস্তান। এর আগে দুই দেশের মধ্যে কয়েকদিনের তীব্র সংঘর্ষ ও বিমান হামলার পর একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিকে আছে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দুই দেশ সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে ভূমি ও আকাশপথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় ডজনখানেক মানুষ নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এর আগে বুধবার দুই পক্ষ ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ইসলামাবাদে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শরিফ বলেন, আফগানিস্তানের লাগাতার সন্ত্রাসী হামলার পর আমরা ধৈর্যের সীমায় পৌঁছেছিলাম, তাই পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়েছি।

তিনি আরও বলেন, যদি তারা আমাদের যৌক্তিক শর্তে আলোচনায় আসতে চায় এবং সংলাপের মাধ্যমে সমাধান চায়, আমরা প্রস্তুত। এই বার্তাটি তাদের গতকালই জানানো হয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত তাদের হাতে।

শরিফ সতর্ক করে বলেন, যদি এই যুদ্ধবিরতি কেবল সময় নষ্ট করার কৌশল হয়, তবে পাকিস্তান তা মেনে নেবে না।

কাবুল থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়তুল্লাহ খোয়ারাজমি শুধু বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে।

অন্যদিকে, আফগান তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজউদ্দিন হাক্কানি তেহরানে ইরানের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বলেছেন যে, আফগানিস্তান সকল দেশের সঙ্গে, বিশেষত প্রতিবেশীদের সঙ্গে, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।

তিনি আরও বলেন, আমরা যেমন অন্যদের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি আমাদের প্রতিও একই সদিচ্ছা ও শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করি।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

