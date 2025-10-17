  2. আন্তর্জাতিক

পুতিনের সঙ্গে ফের সাক্ষাৎ করবেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৬ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
ট্রাম্প ও পুতিন/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে নতুন করে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন।

দুই নেতার মধ্যে এক দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ ফোনালাপের পর তারা শিগগির হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে সাক্ষাৎ করবেন। সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, বৈঠকটি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই ফোনালাপটি হয় এমন একদিন আগে, যখন ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখানে জেলেনস্কি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির অনুমতি চাইবেন, যা ইউক্রেনকে রুশ ভূখণ্ডের আরও গভীরে হামলা চালাতে সক্ষম করবে।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ পোস্ট করে বলেন, শুক্রবার তিনি ওভাল অফিসে জেলেনস্কিকে রাশিয়ার সঙ্গে হওয়া ফোনালাপের বিস্তারিত জানাবেন।

ট্রাম্প বলেন, আজকের ফোনালাপে আমরা বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেছি বলে আমি বিশ্বাস করি।

 তিনি আরও জানান, আগামী সপ্তাহে মার্কিন ও রুশ কর্মকর্তারা এক প্রাথমিক বৈঠকে বসবেন, যেখানে দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের আসন্ন বৈঠকের প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

এই ফোনালাপটি গত আগস্টে আলাস্কায় হওয়া দুই নেতার বৈঠকের পর তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ।

অন্যদিকে, জেলেনস্কি বৃহস্পতিবার এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্টে বলেন, শুধু শক্তি ও ন্যায়ের ভাষাই রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে পারে।

তিনি আরও যোগ করেন, মস্কো এখন আলোচনায় ফিরতে ব্যস্ত, কারণ তারা টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের কথা শুনেছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

