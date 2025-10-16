মারা গেছেন হুথি সেনাপ্রধান আল-ঘামারি
লেবাননে ইরান সমর্থিত হুথি গোষ্ঠীর সেনাপ্রধান মোহাম্মদ আবদুল করিম আল-ঘামারি নিহত হয়েছেন। তিনি দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হন বলে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হুথি কর্তৃপক্ষ।
তবে ইসরায়েলি বাহিনী পরিচালিত কোনো হামলায় ঘামারির মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে জানানো হয়নি। এদিকে ইসরায়েলি সামরিক সূত্র দাবি করেছে, ১৪ জুন ইয়েমেনে হুথি নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল। ঘামারি সেই হামলায় নিহত হয়েছেন।
ঘামারির মৃত্যুতে ইসরায়েলকে দোষারোপ না করলেও হুথি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাত এখনো শেষ হয়নি। তারা তাদের অপরাধের জন্য প্রতিরোধমূলক শাস্তি পাবে।
গত কয়েক মাস ধরে হুথি যোদ্ধারা গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইসরায়েলের দিকে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যার বেশিরভাগই প্রতিরোধ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
জানা গেছে, ঘামারি ২০১৬ সালে হুথিদের সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০২১ সালে গোষ্ঠীর সর্বাধিনায়ক হন। ইয়েমেনের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার অভিযোগে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।
হুথি প্রধানের মৃত্যুর খবরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, আরেকজন সন্ত্রাসী সেনাপ্রধানকে নির্মূল করা হয়েছে। যারা আমাদের ক্ষতি করতে চেয়েছে, আমরা তাদের সবাইকে খুঁজে বের করব।
সূত্র: হুথি প্রেস স্টেটমেন্ট, জেরুজালেম পোস্ট
কেএম