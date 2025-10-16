  2. আন্তর্জাতিক

মক্কার হারাম শরিফে মুসল্লিদের সেবায় বড় স্থাপনা বানাচ্ছে সৌদি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
প্রকল্পটির নাম হবে কিং সালমান গেট/

মক্কায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাইরে একটি বৃহৎ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব সরকার। এ প্রকল্পের আওতায় প্রার্থনা, আবাসন ও অতিথি-সেবা সুবিধাসহ সুউচ্চ টাওয়ার নির্মাণ করা হবে।

সালমান বিন আবদুল আজিজের নামে প্রকল্পটির নাম হবে কিং সালমান গেট। বুধবার (১৫ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান, যিনি সৌদি আরবের কার্যত শাসনকর্তা।

সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ)-এর তথ্যমতে, প্রকল্পটি প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হবে, যেখানে প্রায় ৯ লাখ মুসল্লির জন্য ইনডোর ও আউটডোর নামাজের জায়গা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে রুয়া আল-হারাম আল-মাক্কি করপোরেশন। এটি সৌদি আরবের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল (পিআইএফ)-এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠান।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সৌদি ভিশন ২০৩০-এর অংশ হিসেবে এই মেগা প্রকল্পটি আগামী দশকে ৩ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তবে ব্যয় বা সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। সৌদি সরকার জানিয়েছে, তারা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৩ কোটিরও বেশি বিদেশি হাজি ও ওমরাহ পালনকারীকে স্বাগত জানাতে চায়।

প্রকল্পটির গ্রাফিক্স চিত্রে দেখা গেছে, গ্র্যান্ড মসজিদের চারপাশে উঁচু টাওয়ার, খোলা প্রাঙ্গণ ও কবুতর উড়ছে—যেখানে হাজিরা কাবার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করছেন।

সূত্র : মিডল ইস্ট আই
