বিমানবন্দরের সাউন্ড সিস্টেম হ্যাক, ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বার্তা প্রচার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
বিমানবন্দরের সাউন্ড সিস্টেম হ্যাক

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ঘোষণা দেওয়ার সাউন্ড সিস্টেম হ্যাক করে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বার্তা প্রচারের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় হ্যারিসবার্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাবলিক অ্যাড্রেস (পিএ) সিস্টেম হ্যাক হয়েছে। একই দিনে কানাডার তিনটি বিমানবন্দরে অনুরূপ হ্যাকিং হামলার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, ঘোষণা দেওয়ার সাউন্ড সিস্টেমটি হ্যাকারদের নিয়ন্ত্রণে গেলে আকস্মিকভাবে বিমানবন্দরের যাত্রী ও কর্মীরা ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান ও ভাষণ শুনতে পান। এছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক স্লোগান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি নেতৃত্বের সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকে। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে ঘটনাটি একটি অননুমোদিত সম্প্রচার, তবে তদন্তের স্বার্থে বার্তার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়নি।

ঘটনাটির তদন্তে এফবিআই (এফবিআই) ও ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হ্যাকাররা বিমানবন্দরের যোগাযোগ অবকাঠামোর দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছে। তবে এ সাইবার হামলাটি দেশীয় না আন্তর্জাতিক হ্যাকার গ্রুপ দ্বারা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

একই দিনে কানাডার পিয়ারসন, মন্ট্রিয়েল-ট্রুডো ও ভ্যাঙ্কুভার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে একই ধরনের ফিলিস্তিনপন্থী বার্তা প্রচারিত হওয়ার পর সিস্টেমগুলো দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ট্রান্সপোর্ট কানাডা জানিয়েছে, এটি সম্ভবত একটি সমন্বিত বহুজাতিক সাইবার হামলা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

হ্যারিসবার্গ বিমানবন্দর সাময়িকভাবে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণাগুলো বন্ধ রেখেছে এবং নিরাপত্তা জোরদার করেছে। কোনো ফ্লাইট বিঘ্নিত হয়নি এবং কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি বা আহতের ঘটনা ঘটেনি।

সূত্র : আল জাজিরা

কেএম

 

