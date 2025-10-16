নেসলে ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে
বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্যাকেটজাত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নেসলে ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা দিয়েছে। কোম্পানির ব্যয় সংকোচন করতে আগামী দুই বছরের মধ্যে এ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন হবে বলে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ ঘোষণার পর ইউরোপে কোম্পানিটির শেয়ারমূল্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
নেসলে জানায়, মোট ১৬ হাজার কর্মীর মধ্যে ১২ হাজার হোয়াইট-কলার তথা অফিসভিত্তিক পদ বাদ দেওয়া হবে, বাকি ৪ হাজার বিভিন্ন বিভাগে। এর ফলে প্রতিবছর প্রায় ৯৪০ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় হবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নয় মাসের বিক্রির ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশের পরই চাকরিচ্যুতির ঘোষণা আসে। কফি ও মিষ্টিজাত পণ্যের বিক্রি বেড়েছে বলে জানিয়েছে কোম্পানি।
নেসলে'র নতুন প্রধান নির্বাহী ফিলিপ নাভরাটিল জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটি এখন থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা সম্ভাবনাময় পণ্যগুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে এবং “দ্রুত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে।
নাভরাটিল বলেন, আমরা এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলছি যেখানে পারফরম্যান্সই মুখ্য। বাজার হারানো মেনে নেওয়া হবে না, বিজয়ী হবে পুরস্কৃত। বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, নেসলেকেও দ্রুত পরিবর্তিত হতে হবে।
গত সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববর্তী সিইও লরেন্ট ফ্রেইক্সেকে বরখাস্তের পর দায়িত্ব নেন ফিলিপ নাভরাটিল। ফ্রেইক্সেকে বরখাস্ত করা হয় এক সহকর্মীর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের অভিযোগে। একই মাসে চেয়ারম্যান পল বুলকেও পদত্যাগ করতে হয়, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আরও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল।
এ ঘোষণার পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালে এক তদন্তে দেখা যায়, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বিক্রি হওয়া নেসলে শিশুখাদ্যে উচ্চমাত্রার চিনি পাওয়া গেছে যেখানে ধনী দেশগুলোর একই পণ্যে চিনি যোগ করা হয়নি।