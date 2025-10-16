  2. আন্তর্জাতিক

যুদ্ধবিরতি হলেও পশ্চিম তীরে জমি দখল করছে ইসরায়েল

প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
পশ্চিম তীরে জমি দখল করছে ইসরায়েল/ ছবি : এএফপি

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও হামলা ও ফিলিস্তিনিদের জমি দখল অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েল। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জমি দখলের জন্য বুধাবার (১৫ অক্টোবর) দুটি সামরিক আদেশ জারি করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা'র তথ্য মতে, পশ্চিম তীরের কালকিলিয়া গভর্নরেটের কাছে বসতি সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২দশমিক ৫ হেক্টর ফিলিস্তিনি জমি দখলের ডিক্রি জারি করা হয়েছে।

কালকিলিয়ায় ইসরায়েলি বসতি কার্যক্রম পর্যবেক্ষক মুনিফ নাজ্জাল জানিয়েছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কালকিলিয়ার পূর্বে আজজুন শহরের ২.৫ হেক্টর জমি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছে। দখল করা এ জমিতে একটি সড়ক নির্মাণ করা হবে, যা আলফি মেনাশে বসতিকে কালকিলিয়া–নাবলুস সড়কের সঙ্গে যুক্ত করবে।

দ্বিতীয় আদেশে আজজুন ও জাইয়ুস শহরে প্রায় ২ দশমিক ১ হেক্টর জমি দখলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যেখানে তজুফিম বসতির চারপাশে নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

আলফি মেনাশে ও তজুফিম—উভয় বসতিই আজজুন, জাইয়ুস ও কাফর থুলথ শহরের ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন জমির ওপর নির্মিত।

ওয়াফা জানিয়েছে, এসব এলাকায় ক্রমাগত বসতি সম্প্রসারণের ফলে কৃষিজমি হারাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, যাদের জীবিকা মূলত কৃষিনির্ভর। ফলে তাদের অর্থনৈতিক টিকে থাকা সরাসরি হুমকির মুখে পড়ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে দখলকৃত অঞ্চলে নির্মিত ইসরায়েলি বসতি আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ এবং এগুলো একটি কার্যকর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনে প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচিত।

 

