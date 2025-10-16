ট্রাম্পের শুল্কের প্রভাব
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি কমলো এক ধাক্কায় ৪০ শতাংশ
ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রভাব পড়েছে ভারতের রপ্তানিতে। পরিসংখ্যান বলছে, গত সেপ্টেম্বরে মাত্র এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পণ্য রপ্তানি কমেছে ২০ শতাংশ, আর গত চার মাসে কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ।
গত ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া এই শুল্কের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করায় ভারতের বিরুদ্ধে ২৫ শতাংশ জরিমানাও। গত সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো এই শুল্কের মাসব্যাপী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
আরও পড়ুন>>
ট্রাম্পের শুল্কে টালমাটাল ভারতের অর্থনীতি, রুপির দরে সর্বনিম্ন রেকর্ড
ট্রাম্পের শুল্কের প্রতিবাদে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক ভারতে
ইরানের চাবাহার বন্দরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ভারতের জন্য কত বড় ধাক্কা?
দিল্লিভিত্তিক থিংক ট্যাংক ‘গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ’ (জিটিআরআই)-এর অজয় শ্রীবাস্তব বলেছেন, শুল্ক বৃদ্ধির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি বাজারে পরিণত হয়েছে।
প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে শ্রমনির্ভর খাতগুলোর ওপর—বিশেষ করে টেক্সটাইল, রত্ন ও গহনা, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং রাসায়নিক শিল্পে।
মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ছিল ৮৮০ কোটি ডলার, যা সেপ্টেম্বরে নেমে এসেছে ৫৫০ কোটি ডলারে। অর্থাৎ, রপ্তানি কমেছে ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ।
রপ্তানি কমে যাওয়ার ফলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২১৫ কোটি ডলার। যদিও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ায় কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পেরেছে ভারত।
এদিকে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। গত মাসে স্থগিত থাকা আলোচনা সম্প্রতি ফের শুরু হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
ট্রাম্প বুধবার দাবি করেছেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি হয়েছেন।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ‘চলমান’ এবং ওয়াশিংটন ভারতীয় জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহ দেখিয়েছে।
তবে কৃষি ও দুগ্ধ খাতে প্রবেশাধিকার নিয়ে দুই দেশের বড় মতভেদ এখনো রয়ে গেছে। খাদ্যনিরাপত্তা ও ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থের কারণ দেখিয়ে ভারত বহু বছর ধরেই এসব খাত বিদেশি প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখছে।
সূত্র: বিবিসি
কেএএ/