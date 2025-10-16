দুর্নীতির মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে নেতানিয়াহু

দুর্নীতির মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে নেতানিয়াহু
দুর্নীতির মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে গিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বুধবার (১৫ অক্টোবর) তেল আবিব কোর্টে থাকা মামলার শুনানিতে অংশ নিতে আদালতে গিয়েছিলেন নেতানিয়াহু । ২০২০ সালের মে মাসে মামলাটি প্রথম শুরু হয়।
আরব নিউজের তথ্য মতে,আদালতে প্রবেশের সময় নেতানিয়াহু ও তার ডানপন্থি লিকুদ দলের কয়েকজন মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন। তবে হাসি মুখ তিনি আদালতে প্রবেশ করেন। ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গাজা যুদ্ধবিরতি ও হামাসের হাতে বন্দিদের ফেরত পাওয়ার পরপরই আদালতে হাজির হলেন নেতানিয়াহু।
এই শুনানিটি এমন সময় হচ্ছে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ( ১৩ অক্টোবর) প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনটি দুর্নীতির মামলায় নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করা উচিত।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি'র তথ্য মতে, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তিনটি আলাদা দুর্নীতি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ধনীদের রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে দুই লাখ ৬০ হাজার ডলার মূল্যের বিলাসবহুল গয়না, সিগারেট ও শ্যাম্পেয়েন গ্রহণের অভিযোগে নেতানিয়াহু ও তার স্ত্রী সারার বিরুদ্ধে হওয়া মামলা বিচারাধীন রয়েছে।
অন্য দুটি মামলায় তার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের দুটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ইতিবাচক সংবাদ কাভারেজের বিনিময়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) গ্রেফতারি আদেশ জারি করেছে।
২০২২ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া তার বর্তমান মেয়াদে নেতানিয়াহু বিচার বিভাগের ক্ষমতা সীমিত করার বিতর্কিত বিচার সংস্কার প্রস্তাব দেন, যা ব্যাপক সমালোচিত হয়। এসব বিক্ষোভ কেবল গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই কিছুটা স্তিমিত হয়।
পার্লামেন্টের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, সিগারেট-শ্যাম্পেয়ে এসব বিষয় কে গুরুত্ব দেয়? এ সময় ইসরায়েলি সংসদে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতা ইসাক হার্জোগকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কেন তাকে ক্ষমা দেন না?
তবে নেতানিয়াহু'র বিরুদ্ধে তিন মামলার সব গুলোই মিথ্যা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে বিবৃতি দিয়েছেন ইসরায়েলি এ প্রধানমন্ত্রী।
কেএম