৮টি যুদ্ধ থামিয়েও নোবেল পাইনি: আক্ষেপ ট্রাম্পের

৮টি যুদ্ধ থামিয়েও নোবেল পাইনি: আক্ষেপ ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, গত আট মাসে তিনি আটটি যুদ্ধ-সংঘাত ঠেকিয়েছেন, তবুও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাননি। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, আমার মনে হয় না কোনো প্রেসিডেন্ট কখনো একটি যুদ্ধও থামাতে পেরেছেন। আমি গত আট মাসে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি। কিন্তু কি আমি নোবেল পেয়েছি? না। বিশ্বাস করা যায়? এমনকি আমিও বলেছিলাম, এটা অসম্ভব। তবে আমি মনে করি, আগামী বছরটা হয়তো ভালো হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমি হয়তো লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি।
এর আগেও মধ্যপ্রাচ্যে সফরের সময় তিনি দাবি করেছিলেন, গাজাসহ বিশ্বের আটটি সংঘাত সমাধানে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। ওই সাক্ষাৎকারেও তিনি একই দাবি করেন, এটি আমার অষ্টম যুদ্ধ, যেটা আমি থামিয়েছি। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংকট কাটাতে তিনি ভূমিকা রাখতে চান।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) ট্রাম্প আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন বাণিজ্যে ‘অসাধারণভাবে সফল’ ও শুল্ক থেকে শত শত বিলিয়ন ডলার অর্জন করছে। তার দাবি, ঠিক এই শুল্কনীতি যুদ্ধ ঠেকাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র সীমান্ত সংঘাতের সময় আমি দুই দেশের নেতাদেরকে বাণিজ্য ও শুল্কের বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম, যদি যুদ্ধ চলে তাহলে বাণিজ্য চুক্তি হবে না ও ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ দুজনের সঙ্গেই কথা বলেছেন ও তাদের সঙ্গে আলাপের পরপরই তাকে জানানো হয় যে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।
তিনি শুল্ককে ‘মানবিক’ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই শুল্কনীতি আমাদের দেশকে আরও মানবিক করেছে। আমি যুদ্ধ থামানোর উদ্দেশ্যে শুল্ক ব্যবহার করতে ভালোবাসি। আমি যুদ্ধ থামাতে ভালোবাসি।
এক পর্যায়ে ট্রাম্প ভারতে নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত এখানেই আছেন। তিনি ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, ওদের নয়।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ