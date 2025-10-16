  2. আন্তর্জাতিক

খুনের অপরাধে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিলো তালেবান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এএফপি (ফাইল)

পশ্চিম আফগানিস্তানে বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তালেবান কর্তৃপক্ষ। ওই ব্যক্তি দুটি খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বলে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। খবর এএফপির।

সুপ্রিম কোর্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাদগিস প্রদেশের রাজধানী কালা-ই-নওয়ের একটি ক্রীড়া স্টেডিয়ামে জনতার সামনে ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

এএফপির এক পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১১ জনে দাঁড়িয়েছে।

বিস্তারিত আসছে...

টিটিএন

