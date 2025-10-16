ভারতে ‘ফিনাইল’ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৫ ট্রান্সজেন্ডার

ভারতে ‘ফিনাইল’ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৫ ট্রান্সজেন্ডার
ভারতের মধ্যপ্রদেশে অন্তত ২৫ জন ট্রান্সজেন্ডার (রূপান্তরকামী) একসঙ্গে ‘ফিনাইল’ পান করেছেন বলে জানা গেছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ইন্দোর শহরে এ ঘটনা ঘটে। পরে সবাইকে স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ফিনাইল হলো বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত জীবাণুনাশক বা পরিষ্কারক পদার্থ, যার মাধ্যমে সাধারণত মেঝে ও অন্যান্য পৃষ্ঠতল পরিষ্কার করা হয়।
মধ্যপ্রদেশের সরকার পরিচালিত মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার বসন্ত কুমার নিংওয়াল বলেন, প্রায় ২৫ জন ট্রান্সজেন্ডারকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করেছি। তারা দাবি করছেন, সবাই একসঙ্গে ফিনাইল পান করেছেন। তবে এটি সত্যিই ফিনাইল ছিল কি না, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।
তিনি আরও জানান, ভর্তি হওয়া কোনো রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।
তবে কেন তারা এমন কাজ করেছেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি স্থানীয় ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির দুটি দলের মধ্যে বিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার রাজেশ দানদোতিয়া বলেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না, তারা আসলে কী পদার্থ পান করেছিলেন ও এর পেছনে কারণ কী ছিল।
সূত্র: এনডিটিভি
