পেরুতে বিক্ষোভ-সহিংসতায় ৫৫ পুলিশসহ আহত ৭৫

পেরুতে বিক্ষোভ-সহিংসতায় ৫৫ পুলিশসহ আহত ৭৫
লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুতে বিক্ষোভ-সহিংসতায় ৭৫ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৫ জন পুলিশ সদস্য এবং ২০ জন বেসামরিক নাগরিক। দেশটির নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জোসে জেরি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে দেশের শীর্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। খবর এএফপির।
এর আগে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডিনা বোলুয়ার্তে অভিশংসনের মুখোমুখি হয়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। জেরি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, ৫৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত এবং ২০ জন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাজধানী লিমায় বিক্ষোভ-সমাবেশে অংশ নেয়।
রাজধানী লিমা এবং আরও বেশ কয়েকটি শহরে তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সংকট সমাধানে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে হতাশা ও ক্ষোভ থেকেই সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়।
কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেশজুড়ে বিক্ষোভে-সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। আইন প্রণেতারা গত শুক্রবার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডিনা বোলুয়ার্তেকে অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেন যাকে সমালোচকরা এই সংকটের জন্য দায়ী করে আসছেন।
কংগ্রেসের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ডানপন্থি রাজনীতিবিদ জেরি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। আগামী বছরের এপ্রিলে দেশটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
তরুণদের নেতৃত্বে শিল্পী গোষ্ঠী এবং শ্রমিক ইউনিয়ন বুধবারের এই সমাবেশের আয়োজন করেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিক্ষোভকারী কংগ্রেসের চারপাশের নিরাপত্তা বাধা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। কেউ কেউ পাথর ছুঁড়ে মারে এবং আতশবাজি জ্বালিয়েছে।
এদিকে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে পুলিশ। ৪৯ বছর বয়সী ফ্রিল্যান্সার আমান্ডা মেজা কংগ্রেসের দিকে মিছিল করার সময় এএফপিকে বলেন, আমি মনে করি সাধারণ মানুষের অসন্তোষ রয়ে গেছে কারণ কিছুই করা হয়নি।
রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, চাঁদাবাজি, খুন... পেরুতে ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। দেশজুড়ে চাঁদাবাজি এবং চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ড দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
