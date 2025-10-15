বিশ্বের চতুর্থ ‘দুর্বলতম’ পাসপোর্ট পাকিস্তানের, টানা পাঁচ বছর একই অবস্থানে
টানা পাঁচ বছরের মতো বিশ্বের চতুর্থ ‘দুর্বলতম’ পাসপোর্টের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। চলতি বছরের হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সে এই তথ্য উঠে এসেছে।
৭ অক্টোবর প্রকাশিত সর্বশেষ বৈশ্বিক সূচকে যৌথভাবে ১০৩ তম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান ও ইয়েমেন। পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে আছে শুধু ইরাক (১০৪), সিরিয়া (১০৫) ও আফগানিস্তান (১০৬)।
সূচক অনুযায়ী, পাকিস্তান ও ইয়েমেনের পাসপোর্টধারীরা ২২৭টি সম্ভাব্য গন্তব্যের মধ্যে মাত্র ৩১টি দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারেন। অন্যদিকে, ইরাকের নাগরিকরা যেতে পারেন ২৯টি দেশে, সিরিয়ার নাগরিকরা ২৬টিতে ও আফগানদের জন্য এই সংখ্যা মাত্র ২৪।
২০২১ সাল থেকে হেনলি ইনডেক্সে পাকিস্তানের পাসপোর্ট ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের চতুর্থ দুর্বলতম হিসেবে স্থান পাচ্ছে। সূচকটি দেশগুলোর ‘ভিসামুক্ত স্কোর’, অর্থাৎ ভিসা ছাড়াই বা পৌঁছানোর পর ভিসা পাওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত গন্তব্যের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।
২০২৪ ও ২০২৩ সালে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ১০০তম, ২০২২ সালে ছিল ১০৯তম, যখন দেশটির পাসপোর্টধারীরা ৩২টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়াই যেতে পারতেন। ২০২১ সালেও একই স্কোর নিয়ে পাকিস্তান ছিল ১০৭তম স্থানে।
অন্যদিকে, তালিকার শীর্ষে এবারও রয়েছে সিঙ্গাপুর, যার পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই ১৯৩টি দেশে যেতে পারেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (১৯০ দেশ) এবং তৃতীয় স্থানে জাপান (১৮৯ দেশ)।
চতুর্থ স্থানে রয়েছে জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, স্পেন ও সুইজারল্যান্ড। এই পাঁচ দেশের নাগরিকরা ১৮৮টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারেন। পঞ্চম স্থানে রয়েছে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস, তাদের স্কোর ১৮৭।
হেনলি জানায়, সূচকটি চালুর ২০ বছর পর এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের শীর্ষ দশ থেকে ছিটকে পড়েছে।
২০১৪ সালে একসময় এক নম্বরে থাকা মার্কিন পাসপোর্ট এখন নেমে এসেছে ১২তম স্থানে, মালয়েশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে, বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে হেনলি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারীরা ২২৭টি গন্তব্যের মধ্যে ১৮০টিতে ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন।
একইভাবে, ব্রিটিশ পাসপোর্টও ইতিহাসে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে গেছে- এই জুলাইয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম স্থানে পড়ে। অথচ ২০১৫ সালে এটি ছিল শীর্ষস্থানে।
অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্ট, যা গত বছর প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে প্রবেশ করেছিল, এবার এক ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে উঠেছে; এর স্কোর ১৮৪।
এদিকে, চীনের পাসপোর্ট গত বছর যেখানে ৫৯তম স্থানে ছিল (৮৫টি গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশ), এবার তা নেমে এসেছে ৬৪তম স্থানে; এখন তাদের ভিসা-ফ্রি স্কোর ৮২।
সূত্র: ডন
এসএএইচ