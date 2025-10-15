সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
টাইফয়েড টিকা: ১২৯ বছর আগে ব্রিটিশ সেনা দিয়ে শুরু, আজ বিশ্বজুড়ে আশীর্বাদ
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এক ভয়ংকর ব্যাধি—টাইফয়েড জ্বর। বিশুদ্ধ পানির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং জনসচেতনতার অভাবে মুহূর্তেই এই রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া টাইফয়েডের প্রতিষেধক উদ্ভাবন ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ।
আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যা, ৬ ট্যাংক ধ্বংসের দাবি পাকিস্তানের
সীমান্ত সংঘাতে আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যা ও ৬ ট্যাংক ধ্বংসের দাবি করেছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে বলেছে, বেলুচিস্তানের স্পিন বোলদাক এলাকায় তালেবানের সমন্বিত হামলার জবাব দিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা।
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে ফের ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকর
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে ফের ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) পাকিস্তানের নতুন হামলার পরপরই ‘অস্থায়ী’ এই যদ্ধবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ। বুধবার বিকেলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানায়।
বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন রেকর্ড
বিশ্ব বাজারে সোনার দাম নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) আউন্সপ্রতি সোনার দাম ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪ হাজার ২০০ ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই দাম দাঁড়ায় প্রায় ৫ লাখ ৯ হাজার ৮১ টাকা। (১ আউন্স= প্রায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি)
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ২, পশ্চিম তীরে গণগ্রেফতার অব্যাহত
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরও অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন, পশ্চিম তীরে অব্যাহত রয়েছে ইসরায়েলের গণগ্রেফতার অভিযানও। ফলে প্রশ্ন উঠছে, আসলেই কি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে?
হামাস অস্ত্র জমা না দিলে জোর করে নিরস্ত্র করবো: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময়ের পর হামাসকে নিরস্ত্রিকরণে বাধ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদি হামাস নিজেরা অস্ত্র সমর্পণ না করে তবে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাসঙ্গিক পক্ষ তাদেরকে নিরস্ত্র করাবে বলে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ট্রাম্প।
গাজা নিয়ন্ত্রণে হামাসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যেসব সশস্ত্র গোত্র ও গোষ্ঠী
গাজা নিয়ন্ত্রণে হামাসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বেশ কিছু সশস্ত্র গোত্র ও গোষ্ঠী। অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামাসের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে গাজার অভ্যন্তরে নানা সশস্ত্র গোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রভাবশালী গোত্র হামাসের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে।
ভারতে চিকিৎসা নিতে গিয়ে মারা গেলেন কেনিয়ার বিরোধীদলীয় নেতা
কেনিয়ার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বিরোধীদলীয় নেতা রাইলা ওডিঙ্গা ভারতের কেরালায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮০ বছর।
ইউক্রেনে ওডেসা মেয়রের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন জেলেনস্কি
রাশিয়ার পাসপোর্ট রাখার অভিযোগে ইউক্রেনের কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী ওডেসা শহরের মেয়র হেন্নাদি ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই সিদ্ধান্তের ফলে ত্রুখানভকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হতে পারে। এছাড়া ওডেসা শহর এখন সামরিক প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হবে।
ইসরায়েলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলায় ইতালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ
ইতালি বনাম ইসরায়েল বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ইতালির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উদিনে শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের এ বিক্ষোভে স্টেডিয়ামের আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে এক হাজারের বেশি পুলিশ ও সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়।
