  2. আন্তর্জাতিক

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে আইনি লড়াই শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে আইনি লড়াই শুরু
কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর তোলা ছবি/ এএফপি

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে। দেশটির সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ও সংসদ ভাঙার সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের এক কর্মকর্তা এই তথ্য জানান।

চলতি বছরের ৮ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবনেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে সরকারি দমন-পীড়নের পর তা দ্রুত দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভে রূপ নেয়। দুই দিনের সহিংসতায় অন্তত ৭৩ জন নিহত হয়, আগুনে পুড়ে যায় সংসদ ভবন ও সরকারি দপ্তরগুলো, এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন ঘটে।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পর সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে (৭৩) নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্তগুলোর সাংবিধানিক বৈধতা এখন প্রশ্নের মুখে।

সুপ্রিম কোর্টের তথ্য কর্মকর্তা নিরাজন পান্ডে এএফপিকে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও নিম্নকক্ষ ভাঙার সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক দাবি করে মোট ১১টি আবেদন জমা পড়েছে। তিনি আরও জানান, আবেদনগুলো নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে, এরপর শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

সংসদ ভেঙে দেওয়ার এক দিন পর আটটি রাজনৈতিক দলের নেতারা যৌথ বিবৃতিতে সংসদ পুনর্বহালের দাবি জানান।

আইনজীবী দিনেশ ত্রিপাঠি বলেন, সংবিধানে এমন পরিস্থিতির কথা কল্পনাই করা হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ, তবে সিদ্ধান্ত আদালতই নেবে।

এর আগেও চারবার প্রধানমন্ত্রী থাকা ৭৩ বছর বয়সী মার্কসবাদী নেতা কেপি শর্মা ওলি এই মাসের শুরুতে সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ‘অসাংবিধানিকভাবে ভেঙে দেওয়া সংসদ’ পুনর্বহালের দাবি জানান।

এদিকে, বিক্ষোভ চলাকালে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুপ্রিম কোর্ট ভবনটিও। দীর্ঘ এক মাস পর মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) থেকে আদালত পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করেছে, যদিও এখনো অনেক বিভাগ অস্থায়ী তাঁবুর নিচে পরিচালিত হচ্ছে।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।