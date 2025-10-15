  2. আন্তর্জাতিক

‘আমার চুল গায়েব করে দিয়েছে’: টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প/ ছবি: টাইম ম্যাগাজিন

টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে ছাপা নিজের ছবি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, ছবিতে তার চুল গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ম্যাগাজিনে নিজের সম্পর্কে ছাপা প্রতিবেদনকে তিনি ‘তুলনামূলকভাবে ভালো’ বলে উল্লেখ করেছেন, তবে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিকে ট্রাম্প বলেছেন ‘সর্বকালের সবচেয়ে বাজে ছবি’।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ওরা আমার চুল গায়েব করে দিয়েছে। আর মাথার ওপরে এমন কিছু বসিয়েছে, যা দেখতে যেন ছোট্ট ভাসমান মুকুটের মতো। খুবই অদ্ভুত! আমি কখনো নিচ থেকে তোলা ছবি পছন্দ করিনি। কিন্তু এটা ভীষণ বাজে একটা ছবি, তাই এবার বলতেই হচ্ছে। ওরা কী করছে, আর কেন করছে?’

এর আগে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে টাইম ম্যাগাজিনের আরেকটি ছবিতেও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানে ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি’-র প্রধান ইলন মাস্ককে হোয়াইট হাউজের ‘রিজলিউট ডেস্ক’-এ বসা অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। তখন ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘টাইম ম্যাগাজিন এখনো টিকে আছে? আমি তো জানতামই না!’ তবে তিনি মাস্কের কাজের প্রশংসা করেছিলেন।

টাইম ম্যাগাজিনের সর্বশেষ প্রচ্ছদটির শিরোনাম ছিল ‘হিজ ট্রায়াম্ফ’ বা ‘তার বিজয়’। ম্যাগাজিনের এই সংখ্যায় ট্রাম্পকে গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তিনি। আর এই কৃতিত্বের জন্য তার অবশ্যই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল।

সূত্র: এনডিটিভি
