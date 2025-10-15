পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে আবারও সংঘর্ষ, নিহত ১৭
পূর্ব মিত্র দেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সেনাদের মধ্যে আবার সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে পাকিস্তানের সীমান্ত জেলা চামান ও আফগানিস্তানের স্পিন বোলদক অংশে পাঁচ ঘন্টা ধরে গুলি বিনিময়ের ঘটনায় অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন পাকিস্তানের সেনা সদস্য এবং বাকিরা আফগানিস্তানের বোলদকের বাসিন্দা। উভয় পক্ষই একে অপরকে প্রথমে গুলি চালানোর জন্য দায়ী করেছে।
আফগান তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ অভিযোগ করেছেন, পাকিস্তানি সেনারা প্রথমে হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে আফগানিস্তান লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ১২ নাগরিক নিহত ও ১০০-এর বেশি আহত হয়। তবে স্পিন বোলদক জেলা কর্মকর্তারা মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ বলে উল্লেখ করেছেন।
মুজাহিদ আরও জানান, আফগান সেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত, অস্ত্র ও ট্যাংক জব্দ ও সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করেছে।
তবে চামান সীমান্তে সামরিক পোস্টে প্রথমে হামলা চালানোর জন্য আফগান তালেবানকে দায়ী করেছেন পাকিস্তানিরা। এতে পাকিস্তানের ৬ সেনা নিহত এবং ৪ জন নাগরিক আহত হয়েছেন।
চামান জেলা প্রশাসক হাবিব উল্লাহ বাঙ্গুলজাই সাংবাদিকদের জানান, হামলা প্রতিহত করা হয়েছে এবং সংঘর্ষ প্রায় ৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।
এর আগে শনিবার (১১ অক্টোবর) দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে শতাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। সে হামলায় ৫৮ পাকিস্তানি সেনা নিহত এবং আফগানিস্তান অংশে ২০০ এর বেশি তালেবান ও জড়িত জঙ্গি নিহত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংঘর্ষের পর সৌদি আরব ও কাতারের মধ্যস্থতায় গুলি বিনিময় স্থগিত হয়েছিল।
আফগানিস্তান পাকিস্তান তালেবান (টিটিপি) সমর্থক যোদ্ধাদের আশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে আসছে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। তবে বরাবরি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে আফগানিস্তান।
সূত্র : আল জাজিরা
কেএম