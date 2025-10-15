  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে কম্বোডিয়ান প্রতারকের ১৪০০ কোটি ডলারের বিটকয়েন জব্দ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সির/ ছবি: এএফপি

সাইবার প্রতারণা, মানব পাচার ও মানিলন্ডারিং করার অভিযোগে ১৪০০ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ ঘটনায় জড়িত কম্বোডিয়ান ব্যবসায়ী চেন ঝি ও তার প্রতিষ্ঠান প্রিন্স গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যও চেন ঝি ও তার সহযোগীদের সম্পদ জব্দ করেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নিউইয়র্ক আদালতে দায়ের করা মামলায় চেন ঝির বিরুদ্ধে ওয়্যার ফ্রড ও মানি লন্ডারিং করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতারণার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে ভুয়া বিনিয়োগের ফাঁদে ফেলে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। লন্ডনে চে ঝির মালিকানাধীন ১৯টি ভবন জব্দ করা হয়েছে । তবে চেন ঝি বর্তমানে পলাতক আছেন।

মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, চেন ঝি পরিচালিত প্রিন্স গ্রুপ মূলত একটি সাইবার প্রতারণার সাম্রাজ্য যা কম্বোডিয়ায় অন্তত দশটি প্রতারণা কেন্দ্র পরিচালনা করত। এসব কেন্দ্রে জোরপূর্বক আটক শ্রমিকদের দিয়ে অনলাইনে প্রতারণা চালানো হতো।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেন, এই অপরাধচক্র দুর্বল মানুষদের জীবন ধ্বংস করেছে এবং লন্ডনের সম্পদ ব্যবহার করেছে অর্থ লুকাতে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

যুকরাষ্ট্রের আদালতে চেন ঝির বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার সর্বোচ্চ ৪০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

সূত্র : বিবিসি
