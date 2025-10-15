  2. আন্তর্জাতিক

মহাকাশে বিরল ডাবল-রিংযুক্ত অদ্ভুত রেডিও বৃত্তের সন্ধান

প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
মহাকাশ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

সিটিজেন বিজ্ঞানীদের সহায়তায় মহাকাশে এক রহস্যময় ডাবল-রিং (দ্বি-চক্রাকার) গঠনের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিদরা। এই গঠনটি হলো একধরনের অদ্ভুত রেডিও বৃত্ত। যা মহাবিশ্বের অন্যতম রহস্যময় ও বিরল বস্তু।

এই আশ্চর্য মহাজাগতিক গঠনটির চিত্র একটি রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে ধারণ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক ড. অনন্দ হোটা জানান, এটি শুধু বিরল নয়, বরং সবচেয়ে দূরবর্তী ওআরসি, যা পৃথিবী থেকে ৭.৫ বিলিয়ন (৭৫০ কোটি) আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

এটি এমন একমাত্র ওআরসি যা নাগরিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রথমবার আবিষ্কৃত এবং এটি মাত্র দ্বিতীয় ওআরসি যার রয়েছে দুটি রিং বা বৃত্ত।

মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হোটা এক ইমেইলে বলেন, ওআরসি হলো সবচেয়ে অদ্ভুত ও দৃষ্টিনন্দন মহাজাগতিক গঠনের মধ্যে একটি। এগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে গ্যালাক্সি ও ব্ল্যাক হোল কীভাবে একসঙ্গে বিকশিত হয় — সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

ওআরসি বা ওড রেডিও বৃত্ত হলো একধরনের রহস্যময় রেডিও নির্গমনকারী গঠন।

সাধারণত এটি চুম্বকিত প্লাজমা (ম্যাগনেটাইজড প্লাজমা) দিয়ে গঠিত — অর্থাৎ এমন একধরনের গ্যাস যা বিদ্যুত্‌চারিত এবং চুম্বকীয় ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। এগুলোর কেন্দ্রেই থাকে এক বা একাধিক গ্যালাক্সি।

ওআরসি প্রথম আবিষ্কৃত হয় মাত্র ছয় বছর আগে। কিন্তু আজও এগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এখন পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটি ওআরসি শনাক্ত করা গেছে, যার মধ্যে এই নতুনটি সবচেয়ে দূরে অবস্থিত এবং বিরলতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে — কারণ এটি দ্বৈত রিংযুক্ত।

এই আবিষ্কার মহাকাশের গ্যালাক্সি ও ব্ল্যাক হোলের বিকাশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার পথে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

সূত্র: সিএনএন

