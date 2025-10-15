  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনে ওডেসা মেয়রের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন জেলেনস্কি

প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ওডেসা শহরের মেয়র হেন্নাদি ত্রুখানভ/ ছবি : এএফপি

রাশিয়ার পাসপোর্ট রাখার অভিযোগে ইউক্রেনের কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী ওডেসা শহরের মেয়র হেন্নাদি ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই সিদ্ধান্তের ফলে ত্রুখানভকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হতে পারে। এছাড়া ওডেসা শহর এখন সামরিক প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হবে।

ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা এসবিইউ (এসবিইউ) মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত একটি ডিক্রির মাধ্যমে মেয়র ত্রুখানভের নাগরিকত্ব স্থগিত করা হয়েছে। ত্রুখানভ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বৈধ আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বহন করছেন। 

আল জাজিরার তথ্য মতে, এসবিইউ প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে সীমান্ত ও দক্ষিণাঞ্চলে রুশ গুপ্তচর চক্র ও সহযোগীদের কার্যক্রম প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মস্কো ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণাঙ্গ আগ্রাসন চালানোর কারণে ইউক্রেনের আইনে রাশিয়ার নাগরিকত্ব রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেলেনস্কি আরও দুই ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন। তারা হলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সমর্থক ও ব্যালে নৃত্যশিল্পী সের্গেই পোলুনিন এবং সাবেক ইউক্রেনীয় রাজনীতিক ওলেগ স্যারিওভ।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এসবিইউ প্রধান নিশ্চিত করেছেন যে, কিছু ব্যক্তি এখনো রুশ নাগরিকত্ব বহন করছেন। তাদের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ডিক্রি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও ২০১৪ সাল থেকে ওডেসার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ত্রুখানভ। তিনি জানিয়েছেন, সে কখনো রুশ পাসপোর্ট পায়নি। তিনি ইউক্রেনের নাগরিক।

তিনি আরও জানান, যতদিন সম্ভব নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করব এবং আদালতে এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করব।

একসময় প্রো-রুশ রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত ত্রুখানভ ২০২২ সালের আগ্রাসনের পর মস্কোর বিরোধিতা করেন এবং ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ শুরু করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে ত্রুখানভের নামে একটি রুশ পাসপোর্টের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে।

