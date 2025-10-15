  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর বন্ধু গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
আই কিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কাছে ধর্ষণের শিকার হওয়া ছাত্রীর বন্ধুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হলো।

ওডিশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে পড়তে আসা দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রী এবং তার বন্ধু ১০ অক্টোবর দুর্গাপুরের শিবপুর এলাকার আই কিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাইরে বের হন। সেখানে কয়েকজনের দ্বারা তারা বাধাগ্রস্ত হন। অভিযোগ, মেয়েটিকে একটি জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা তার পুলিশি অভিযোগে বন্ধুর নাম উল্লেখ করে জানান, ওই বন্ধু তাকে ভুল পথে চালিত করে মিথ্যা অজুহাতে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার বন্ধুকে হেফাজতে নেওয়ার আগে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, ঘটনাস্থলে যাদের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে, সেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ছাত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার চৌধুরী আরও জানান, তারা জানতে পেরেছেন যে ওই ছাত্রী কেবল একজন ব্যক্তির দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সংগৃহীত প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং মেয়েটির জবানবন্দি অনুযায়ী, আমরা জানতে পেরেছি যে যৌন নির্যাতন একজন অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। বাকি পাঁচ অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ কমিশনার দুইবার জোর দিয়ে বলেন যে বন্ধুর ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, মেয়েটির যে বন্ধু ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তার ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। আমরা তার ভূমিকাও তদন্ত করছি। আমরা তাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আমি বলতে চাই, তার ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

সূত্র: এনডিটিভি

