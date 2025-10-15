ইসরায়েলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলায় ইতালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ

ইসরায়েলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলায় ইতালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ
ইতালি বনাম ইসরায়েল বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ইতালির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উদিনে শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের এ বিক্ষোভে স্টেডিয়ামের আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে এক হাজারের বেশি পুলিশ ও সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়।
আল জাজিরার তথ্য মতে, ইতালি ও ইসরায়েলের মধ্যে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ব্লুএনার্জি স্টেডিয়ামে। ইসরায়েলি দল কে বয়কটের দাবি জানিয়ে আসা বিক্ষোভকারীরা এ ম্যাচে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যাতে ইতালি দল মাঠে না নামে তার আহ্বান জানিয়েছিল। যুদ্ধাপরাধের কারণে ইসরায়েলের বিপক্ষে ইতালি ফুটবল ফেডেরেশনের নিকট বিক্ষোভকারীরা এমন দাবি জানিয়েছিল।
এ দাবি উপেক্ষা করে ব্লুএনার্জি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর হলে বিক্ষোভের ডাক দেয় কয়েকটি প্রো-ফিলিস্তিনি সংগঠন। এসময় বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা ও সো ইসরায়েল দ্য রেড কার্ড লেখা ব্যানার হাতে নিয়ে গান ও নাচের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু করে। প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও শেষদিকে কিছু বিক্ষোভকারী পাথর ছোড়ার পর পুলিশও জলকামান ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে।
তবে মাঠের খেলায় ইতালি ৩–০ গোলে জয় পায়। মাতেও রেতেগুই দুটি গোল করেন, এবং জিয়ানলুকা মানচিনি তৃতীয় গোলটি করেন। এর ফলে ইতালি অন্তত প্লে-অফ পর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে।
এদিকে নরওয়ের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইসরায়েলি দলের উপস্থিতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু; যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
