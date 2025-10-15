গাজায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা, ৪ মরদেহ ফেরত দেবে হামাস

গাজায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা, ৪ মরদেহ ফেরত দেবে হামাস
বন্দি বিনিময়ের পর বুধবার(১৫ অক্টোবর) আরও চারজন ইসরায়েলি বন্দির মরদেহ মধ্যস্থতাকারীদের কাছে ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস । এদিকে ইসরায়েলি বন্দিদের মরদেহ ফেরত দিতে বিলম্ব করার কারণে গাজায় প্রয়োজনীয় ত্রাণের ট্রাক প্রবেশ অর্ধেকে নামিয়ে আনার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। এছাড়া রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং দেরিতে খোলার কথাও বলা হয়েছে।
আল-জাজিরার তথ্য মতে, এর আগে হামাস আটজন ইসরায়েলি বন্দির মরদেহ হস্তান্তর করেছে, তবে এখনো কমপক্ষে ২০ জনের মরদেহ গাজায় রয়েছে। হামাসের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বন্দিদের মরদেহ শনাক্ত ও উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
এর আগে সোমবার (১৩ অক্টোবর) হামাস গাজায় আটক থাকা বাকি ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। হামাস ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার পর ইসরায়েলও ১ হাজার ৯০০ জনেরও বেশি বন্দি ও আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করেছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু; যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
কেএম