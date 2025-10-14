সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
মাদাগাস্কারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী
বিক্ষোভের মুখে মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর ক্ষমতা দখল করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। একজন কর্নেল ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
শীতে বায়ুদূষণরোধে আগেই পদক্ষেপ নিলো দিল্লি
শীত আসার আগমনী বার্তার সঙ্গে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ফের শুরু হয়েছে ভয়াবহ বায়ুদূষণের প্রভাব। এ কারণে কেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে ‘গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান’ বা জিআরএপি)-এর প্রথম ধাপ (স্টেজ–১) কার্যকর করেছে।
মেক্সিকোর ৫০ জনেরও বেশি রাজনীতিবিদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাদক কার্টেল ও তাদের রাজনৈতিক সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসেবে মেক্সিকোর অন্তত ৫০ জনের বেশি রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তার ভিসা বাতিল করেছে।
ভারতের ৩ কাশির সিরাপ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ভারতে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনায় তিনটি কাশির সিরাপের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা জারি করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, গত এক মাসে এসব সিরাপ সেবনের পর বেশ কয়েকজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র-চীনের পাল্টাপাল্টি বন্দর ফিতে নতুন অস্থিরতার আশঙ্কা
বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আবারও মুখোমুখি। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে দুই দেশই একে অপরের জাহাজে অতিরিক্ত বন্দর ফি আরোপ করেছে, যা বৈশ্বিক নৌপরিবহন ও বাণিজ্যে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।
যুদ্ধবিরতির পরেও গাজায় ইসরায়েলের গুলিতে পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত
যুদ্ধবিরতির পরেও গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজা শহরের শুজাইয়া এলাকায় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় দখলদার বাহিনী। খবর আল জাজিরার।
ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল
গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাই জানিয়েছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে গুগলের নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।
গাজায় ৮০ শতাংশেরও বেশি ভবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
গাজা উপত্যকার ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং গাজা সিটির ৯২ শতাংশ ভবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। গাজা পুনর্গঠনে কী কী দরকার তার চাহিদা মূল্যায়ন করছে সংস্থাটি। জেনেভায় ইউএনডিপির এক মুখপাত্র গাজার ধ্বংসস্তূপকে ‘বিধ্বংসী’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সংস্থাটি অনুমান করছে, সেখানে কমপক্ষে ৫৫ মিলিয়ন বা সাড়ে পাঁচ কোটি টন ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
কেউ ভাবেনি গাজায় যুদ্ধবিরতি সম্ভব: ট্রাম্প
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি মনে করি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ কেউ ভাবেনি যে এটা সম্ভব। খবর বিবিসির।
চার বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ
যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার গত চার বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলমান অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে সরকারের আসন্ন বাজেট ঘোষণার আগে এই পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
এমএসএম/জেআইএম