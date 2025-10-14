  2. আন্তর্জাতিক

শীতে বায়ুদূষণরোধে আগেই পদক্ষেপ নিলো দিল্লি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
দিল্লিতে বায়ুদূষণ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

শীত আসার আগমনী বার্তার সঙ্গে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ফের শুরু হয়েছে ভয়াবহ বায়ুদূষণের প্রভাব। এ কারণে কেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে ‘গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান’ বা জিআরএপি)-এর প্রথম ধাপ (স্টেজ–১) কার্যকর করেছে।

মঙ্গলবার দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয় ২১১, যা ‘খারাপ’ শ্রেণিতে পড়ে। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় দূষণের মাত্রা আরও কয়েকদিন এই পর্যায়ে থাকার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ।

জিআরএপি স্টেজ-১ অনুযায়ী দিল্লি ও এনসিআরজুড়ে (উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী জেলা) কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেগুলো হলো-

নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ: ধুলাবালি রোধে ব্যবস্থা না নিলে শ্রমনির্ভর নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হবে; সব সাইটে পানি ছিটানোর নির্দেশ।

শিল্প ও যানবাহন: দূষণকারী শিল্পকারখানায় নজরদারি বাড়ানো ও গণপরিবহনে সিএনজি ব্যবহারে কঠোরতা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: যেকোনো আবর্জনা বা জৈব বর্জ্য পোড়ানো নিষিদ্ধ।

বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাত: দিল্লির ১০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরের নির্দেশ।

নাগরিকদেরও সতর্ক করা হয়েছে—যতটা সম্ভব গণপরিবহন ব্যবহার করতে, সন্ধ্যার সময় ভারী ব্যায়াম এড়িয়ে চলতে।

বিশেষজ্ঞদের মত, পরিবেশবিদরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও সতর্ক করে বলেছেন, এটি কেবল অস্থায়ী সমাধান।

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অনুমিতা রায়চৌধুরী বলেন, জিআরএপি সাময়িক সমাধান মাত্র; কৃষিজ বর্জ্য পোড়ানো ও আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের সমস্যার সমাধান না হলে দিল্লির ধোঁয়াশা আবারও ফিরে আসবে।

সূত্র: এনডিটিভি

