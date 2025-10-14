  2. আন্তর্জাতিক

মাচাদোকে নোবেল দেওয়ায় নরওয়েতে ভেনেজুয়েলার দূতাবাস বন্ধ

প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
মাচাদোকে নোবেল দেওয়ায় নরওয়েতে ভেনেজুয়েলার দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকার। গত শনিবার ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি। এর প্রতিবাদে দেশটির রাজধানী অসলোতে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করেছে ভেনেজুয়েলা।

যদিও নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে থাকে নরওয়ের পার্লামেন্টের নিয়োগ দেওয়া ওই স্বাধীন কমিটি, যা সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দূতাবাস বন্ধের পদক্ষেপটি সরকারের ‘কূটনৈতিক মিশনের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন’-এর অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

নরওয়ের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াতেও ভেনেজুয়েলার দূতাবাস বন্ধ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মাদুরো সরকার বলেছে, এটি তাদের ‘শান্তি ও সংহতির ভূরাজনৈতিক নীতির’ প্রতিফলন।

নরওয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদুরো সরকার ও ভেনেজুয়েলার বিরোধী পক্ষের মধ্যে আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে আসছিল। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নরওয়ের মধ্যস্থতায় মাদুরো ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে একাধিক দফায় আলোচনা হলেও তা ব্যর্থ হয়।

এই ব্যর্থ আলোচনার পর থেকে মাদুরো সরকারের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা আরও বেড়েছে। ভেনেজুয়েলা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেও প্রতিবেশী দেশগুলো একযোগে তাতে সমর্থন জানায়নি। ব্রাজিল ও কলম্বিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করলেও গায়ানা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতিকে সমর্থন জানিয়েছে।

সূত্র: ব্লুমবার্গ
