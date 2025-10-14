ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল

ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল
গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাই জানিয়েছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে গুগলের নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।
গুগল আদানি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বিশাখাপত্তনমে একটি বিশাল ডেটা সেন্টার ও এআই হাব নির্মাণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এটিই গুগলের সবচেয়ে বড় এআই কেন্দ্র হবে। আগামী পাঁচ বছরে গুগল ভারতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।
পিচাই একে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই হাবের মাধ্যমে গিগাওয়াট-স্তরের কম্পিউটিং সক্ষমতা, একটি নতুন আন্তর্জাতিক সাবসিয়া গেটওয়ে (সমুদ্রতল কেবল সংযোগ) এবং বৃহৎ জ্বালানি অবকাঠামো একত্রিত করা হবে।
তিনি এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ লিখেছেন, এর মাধ্যমে আমরা ভারতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারীদের কাছে আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেবো, যা এআই উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে এবং সারা দেশে প্রবৃদ্ধি আনবে।
নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, বিশাখাপত্তনমের গতিশীল শহরে গুগলের এআই হাব উদ্বোধনে আমি আনন্দিত। গিগাওয়াট-স্কেল ডেটা সেন্টারসহ এই বহুমুখী বিনিয়োগ আমাদের ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রযুক্তিকে সবার জন্য সহজলভ্য করবে, এআই ফর অল নিশ্চিত করবে এবং ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
গুগল জানিয়েছে, এই প্রকল্প ভারতের সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটি এআই-ভিত্তিক সেবার বিস্তারকে ত্বরান্বিত করবে।
কোম্পানির এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই উদ্যোগ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জন্যই বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ তৈরি করবে এবং এআই সক্ষমতায় এক প্রজন্মগত পরিবর্তন আনবে।
দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গুগল ক্লাউডের সিইও থমাস কুরিয়ান বলেন, বিশাখাপত্তনমের এই এআই হাব ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য এক ঐতিহাসিক বিনিয়োগ। আমরা বিশ্বমানের এআই অবকাঠামো তৈরি করছি, যা উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, যোগাযোগ ও আইটি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এবং রাজ্যের আইটি মন্ত্রী নারা লোকেশ।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম