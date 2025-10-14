ঝুঁকি নিয়ে মেলোনিকে ‘সুন্দরী’ বললেন ট্রাম্প

ঝুঁকি নিয়ে মেলোনিকে ‘সুন্দরী’ বললেন ট্রাম্প
মিশরে গাজা শান্তি সম্মেলনের মঞ্চে একমাত্র নারী নেতা ছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। আর সেই মঞ্চেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রতি মন্তব্য করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন।
৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প, বক্তৃতার মাঝেই বললেন, সে সুন্দরী।
এরপর নিজেই হেসে যোগ করলেন, আসলে আমাকে এটা বলা উচিত নয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোনো নারীকে ‘সুন্দরী’ বলা হয়, তাহলে রাজনৈতিক জীবনের ইতি ঘটে যায়। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিতে রাজি।
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তৃতার মাঝখানে ট্রাম্প বলেন, সে এক সুন্দর তরুণী। আমি জানি, এটা বলা ঠিক না, কিন্তু তবুও বলছি।
এরপর পেছন ফিরে মেলোনির দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, তোমাকে সুন্দর বললে কিছু মনে করবে না তো? কারণ তুমি সত্যিই সুন্দরী।
ট্রাম্পের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকায় মেলোনির মুখের অভিব্যক্তি তখন ক্যামেরায় ধরা পড়েনি।
পরে ট্রাম্প মেলোনিকে তার মতাদর্শিক সহযোগী বলে উল্লেখ করেন—বিশেষ করে অভিবাসন ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে।
ট্রাম্প বলেন, ইতালিতে তাকে অনেক সম্মান করা হয়। সে খুব সফল এক রাজনীতিবিদ।
প্রায় ৩০ জন বিশ্বনেতার সঙ্গে সেই মঞ্চে একমাত্র নারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলোনি। সম্মেলনে নেতারা গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম