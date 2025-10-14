চার বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ
যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার গত চার বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলমান অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে সরকারের আসন্ন বাজেট ঘোষণার আগে এই পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (ওএনএস) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আগস্ট পর্যন্ত আগের তিন মাসে এই হার ৪.৮ শতাংশে পৌঁছেছে যা ২০২১ সালের প্রথমার্ধের পর থেকে সর্বোচ্চ।
ওএনএস এক বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, জুলাইয়ের শেষের দিক পর্যন্ত আগের তিন মাসে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৭ শতাংশের বেশি।
লেবার পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের সর্বশেষ কর ও ব্যয় পরিকল্পনা ঘোষণা করার প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে ব্রিটেনের স্থবির প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির তথ্য সামনে এসেছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের শ্রমবাজারে সংকট তৈরি হচ্ছে।
