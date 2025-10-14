এখনো শত শত ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে রেখেছে ইসরায়েল

এখনো শত শত ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে রেখেছে ইসরায়েল
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এখনো শত শত ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে কিসুফিম সীমান্তপথ দিয়ে একটিও ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে পারেনি। খবর আল জাজিরার।
আজ ওই পথ খুলে দেওয়ার কথা থাকলেও ইসরায়েলি বাহিনীর অনুমতির অপেক্ষায় অন্তত দুই ঘণ্টা ধরে ডজনখানেক ট্রাক সেখানে আটকে আছে।
দক্ষিণে পাঁচটি ও উত্তরে অন্তত দুটি ক্রসিং আজ খোলার কথা ছিল। প্রায় ৬০০ ট্রাক মানবিক সহায়তা- খাদ্য, আশ্রয়ের সামগ্রী, ওষুধ ও জ্বালানি নিয়ে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। ত্রাণবাহী ট্রাকের কয়েকজন চালক জানান, তারা গতকাল সারাদিন অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কোনো অনুমোদন না মেলায় ত্রাণবাহী ট্রাক নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়েছে।
এমন পরিস্থিতি গাজায় ত্রাণ সরবরাহে ভয়াবহ বিলম্ব এবং কঠোর বিধিনিষেধের চিত্র তুলে ধরেছে। পরিদর্শন প্রক্রিয়া অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকি পুরো দিনজুড়ে চলতে পারে, ফলে প্রয়োজনীয় সহায়তা সীমান্তেই আটকে থাকে।
এদিকে মিশরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতার উপস্থিতিতে হামাস-ইসরায়েল শান্তি পরিকল্পনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) মিশরের শারম আল-শেখ শহরে শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। সম্মেলনে প্রায় ৩৫ জন বিশ্বনেতা অংশ নেন।
চুক্তিপত্রে ট্রাম্প ছাড়াও মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানিসহ অন্যান্য বিশ্বনেতারা স্বাক্ষর করেছেন।
গাজায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে এ চুক্তি সই হয়। তবে চুক্তিটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায়নি।
