শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলেনস্কি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি চলতি সপ্তাহের শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আলোচনায় মূল বিষয় থাকবে, ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাশিয়ার ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করার উপায়।
জেলেনস্কি জানান, ওয়াশিংটনে তিনি সেখানে অবস্থানরত ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগ দেবেন, যারা বর্তমানে মার্কিন রাজনীতিক ও কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছে। তিনি আশা করছেন, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্পও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষে ওয়াশিংটনে ফেরার পথে এক সংক্ষিপ্ত বিরতির সময় তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। এটি হবে জেলেনস্কির চলতি বছরের জানুয়ারির পর থেকে তৃতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউজ সফর।
জেলেনস্কি জানান, গত সপ্তাহের শেষে ট্রাম্পের সঙ্গে তার দুটি ফোনালাপ হয়েছে, যেখানে ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর রাশিয়ার হামলা ও যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা কিছু সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হলেও একেবারে যথেষ্ট ছিল না।
কিয়েভে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রপ্রধান কায়া কালাসের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জেলেনস্কি এসব কথা জানান। তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলে আছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো, প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের প্রধান, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা।
জেলেনস্কি বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেবেন, যার মধ্যে থাকবে মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানি, সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ