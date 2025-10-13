সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন তিনজন
চলতি ২০২৫ সালের জন্য অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন অর্থনীতিবিদ। তারা হলেন- জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়োঁ ও পিটার হাউইট। ‘উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি’ ব্যাখ্যা করার জন্য তারা এ পুরস্কার পেয়েছেন।
১,৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে: ইসরায়েল
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হাতে বিভিন্ন সময় আটক ১,৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের কারা কর্তৃপক্ষ। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে এরই মধ্যে বন্দিদের স্থানান্তরিতও করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।
সমালোচনার পর নারী সাংবাদিকদের নিয়ে তালেবান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন
কঠোর সমালোচনার পর এবার নারী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন করলেন ভারত সফররত আফাগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। রোববার (১২ অক্টোবর) দিল্লিতে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন মুত্তাকি।
ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হলে দারুণ হতো: ট্রাম্প
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসরায়েলের পার্লামেন্টে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্প বলেন, চলতি বছরের শুরুর দিকে সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছিল। তারা (ইরান) সবদিক থেকেই আঘাত পেয়েছে। আপনারা জানেন যে, যদি আমরা তাদের (ইরান) সঙ্গে একটা শান্তিচুক্তি করতে পারতাম, তাহলে সেটা দারুণ হতো।
ইসরায়েলি বাহিনীর ফেলে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণে ৩ শিশু আহত
ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও ইসরায়েলি বাহিনীর ফেলে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণে তিন শিশু আহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরের দিকে গাজার আল-শিফা হাসপাতালের নিকটে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
ট্রাম্পের বক্তব্যে বাধা দেওয়ায় টেনেহিঁচড়ে বের করা হলো ইসরায়েলি এমপিকে
বের করে দেওয়া দুই এমপি হলেন হাদাশ পার্টির আয়মান ওদেহ ও ওফার কাসিফ। সোমবার তারা ‘ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিন’ লেখা একটি ছোট ব্যানার হাতে নেসেট উপস্থিত হন ও ট্রাম্পের বক্তৃতা চলাকালে চিৎকার করতে থাকেন। সেসময় নেসেটের অন্য সদস্যরা করতালি দেওয়া মাধ্যমে তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দ্রুত তাদের বাইরে নিয়ে যান।
তালেবান নয়, আফগানিস্তানে ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান
তালেবান নয়, আফগানিস্তানে জনগণের ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান। দেশটি বলেছে, একদিন আফগান জনগণ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হবে এবং তারা এমন এক ‘সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের’ অধীনে পরিচালিত হবে বলে আশা করে ইসলামাবাদ। সীমান্তে আফগান বাহিনীর সঙ্গে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
দেওবন্দিদের দিয়ে তালেবান মোকাবিলার ‘গোপন কৌশল’ ভারতের
২০১৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তামিলনাড়ুর শাস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের জাতীয় উপদেষ্টা অজিত দোভাল বলেন, আমরা তালেবানকে আমাদের মতো করে মোকাবিলা করবো। তালেবান দেওবন্দি আলেমদের কথা বেশি শুনবে। আজকের দিনে আফগানিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশ ভারত। আমি বলতে চাই, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে আফগানদের কাছে ভারতীয়রাই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার পাত্র। আমরা তাদের যেভাবে মোকাবিলা করা দরকার, সেভাবেই করব। আমাদের পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানকে তালেবান সমস্যায় নিজেই রক্তাক্ত হতে দাও।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে মধ্যস্থতায় নামছেন ট্রাম্প
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত সংঘাতে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে মধ্যস্থতার আগ্রহ দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) তিনি বলেছেন, ‘আমি শান্তি স্থাপনে পারদর্শী।’
পাকিস্তানের হাত ছেড়ে আফগানিস্তান কেন ভারতমুখী হলো?
আফগানিস্তানের ভারতঘেঁষা কূটনীতি এখন পাকিস্তানের জন্য নতুন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দেশটির ওপর পাকিস্তানের দৃশ্যমান প্রভাব ছিল। তালেবানের উত্থানকে সেসময় ইসলামাবাদের ‘কৌশলগত জয়’ হিসেবেই দেখেছিলেন অনেকে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেই সম্পর্কের ভেতর গভীর ফাটল দেখা দিয়েছে।
এসএএইচ