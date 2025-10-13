জেন-জি বিক্ষোভের মুখে এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

জেন-জি বিক্ষোভের মুখে এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট
চলমান জেন-জি বিক্ষোভ ও ক্রমবর্ধমান জনরোষের মুখে দেশ থেকে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি নিরিনা রাজোয়েলিনা। রোববার (১২ অক্টোবর) তিনি দেশ ছাড়েন ও সোমবার তার এই প্রস্থানের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুবসমাজের নেতৃত্বে রাজোয়েলিনার পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেই তার দেশত্যাগের খবর এসেছে।
দেশটির বিরোধীদলীয় নেতা সিতেনি র্যান্ড্রিয়ানাসোলোনিয়াইকো রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্টের দেশত্যাগের খবর নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট দেশ ছেড়েছেন। আমরা প্রেসিডেন্টের দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি ও তারা নিশ্চিত করেছেন যে তিনি দেশ থেকে চলে গেছেন। তবে রাজোয়েলিনার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি বলেও জানান তিনি।
সম্প্রতি সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সমর্থন হারান রাজোয়েলিনা। তিনি ওই সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তোলেন।
ফরাসি সংবাদমাধ্যম এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে ফরাসি নাগরিকত্ব পাওয়া রাজোয়েলিনাকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তির আওতায় ফরাসি সামরিক বিমানে করে দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট দপ্তর জানিয়েছে, রাজোয়েলিনা সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।
রাজোয়েলিনার দেশত্যাগ মাদাগাস্কারের রাজনৈতিক অস্থিরতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে বিশ্লেষকদের মত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার অভিযোগে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা এখন এক বড় রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে।
সূত্র: ডয়চে ভেলে
এসএএইচ