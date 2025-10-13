নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে বললেন ট্রাম্প

নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করতে বললেন ট্রাম্প
দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নেতানিয়াহুকে ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের একজন আখ্যা দিয়ে সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেছেন।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি'র তথ্য মতে, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তিনটি আলাদা দুর্নীতি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ধনীদের রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে দুই লাখ ৬০ হাজার ডলার মূল্যের বিলাসবহুল গয়না, সিগারেট ও শ্যাম্পেয়েন গ্রহণের অভিযোগে নেতানিয়াহু ও তার স্ত্রী সারার বিরুদ্ধে হওয়া মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) গ্রেফতারি আদেশ জারি করেছে।
পার্লামেন্টের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, সিগারেট-শ্যাম্পেয়ে এসব বিষয় কে গুরুত্ব দেয়? এ সময় ইসরায়েলি সংসদে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতা ইসাক হার্জোগকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কেন তাকে ক্ষমা দেন না?
তবে নেতানিয়াহু'র বিরুদ্ধে তিন মামলার সব গুলোই মিথ্যা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে বিবৃতি দিয়েছেন ইসরায়েলি এ প্রধানমন্ত্রী।
এ ভাষণের পর ইসরায়েল ছেড়ে মিশরে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্ব নেতাদের উপস্থিতিতে মিশরে শারম আল শেখে ইসরায়েল ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছাড়াও এ শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছে মিশর, কাতার ও তুরস্কের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল।
কেএম