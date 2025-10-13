  2. আন্তর্জাতিক

১৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে: ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার (১৩ অক্টোবর) দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের বাইরে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের স্বাগত জানাতে মানুষের ভিড়/ ছবি:এএফপি

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হাতে বিভিন্ন সময় আটক ১৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের কারা কর্তৃপক্ষ। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে এরই মধ্যে বন্দিদের স্থানান্তরিতও করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।

ফিলিস্তিনি বন্দিদের দুটি দলে ভাগ করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি দলকে ইসরায়েলের ওফার কারাগার থেকে বের করে অধিকৃত পশ্চিম তীরে স্থানান্তর করা হয়।

আর দ্বিতীয় দলটিকে কেটজিওট কারাগার থেকে দক্ষিণ ইসরায়েলের কেরেম শালোমে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেটি গাজার সীমান্ত ক্রসিংগুলির মধ্যে একটি।

হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের এখন গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: বিবিসি

