ট্রাম্পকে এবার ইউক্রেন শান্তিচুক্তিতে মনোযোগী হতে বললেন জার্মান চ্যান্সেলর
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্নের পর এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ মের্ৎস। সোমবার (১৩ অক্টোবর) মিশরে দেওয়া এক বক্তব্যে এই আহ্বান জানান জার্মান চ্যান্সেলর।
ট্রাম্পসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিতব্য এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মিশরে অবস্থান করছেন মের্ৎস। বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে প্রভাব দেখিয়েছেন, সেটি এখন তিনি রাশিয়ার সরকারের সঙ্গেও কাজে লাগাবেন, যাতে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়।
বিশ্লেষকদের মতে, গাজায় যুদ্ধবিরতি সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ