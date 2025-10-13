ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হলে দারুণ হতো: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হলে সেটি হবে ‘দারুণ একটি বিষয়’। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসরায়েলের পার্লামেন্টে দেওয়া এক ভাষণে এই কথা বলেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, চলতি বছরের শুরুর দিকে সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছিল। তারা (ইরান) সবদিক থেকেই আঘাত পেয়েছে। আপনারা জানেন যে, যদি আমরা তাদের (ইরান) সঙ্গে একটা শান্তিচুক্তি করতে পারতাম, তাহলে সেটা দারুণ হতো।
ইসরায়েলি আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আপনারা কি এতে খুশি হতে না? আমার মনে হয়, এটা দারুণ হতো। কারণ আমার ধারণা, তারাও এটা (শান্তি) চায়।
ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে বিশ্লেষকরা মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য নতুন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।
এদিকে, নেসেটের এক সদস্য ট্রাম্পের বক্তব্যে বাধা দিলে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দ্রুত তাকে বাইরে নিয়ে যান। ঘটনাটি দেখে ট্রাম্প ‘খুবই কার্যকর’ বলে মন্তব্য করেন এবং এরপর নিজের বক্তব্য চালিয়ে যান।
ট্রাম্প বলেন, ‘আজ আকাশ শান্ত, বন্দুক নীরব, পবিত্র ভূমিতে এখন শান্তি বিরাজ করছে।’ গাজায় যুদ্ধবিরতি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এটিকে ‘ঐতিহাসিক ভোর’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
এসময় তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ‘অসাধারণ সাহসী মানুষ’ বলে প্রশংসা করেন। গাজা যুদ্ধবিরতি সফলভাবে সম্পন্ন করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা ও উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনারকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
এছাড়া, শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়া আরব দেশগুলোরও প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তাদের সহযোগিতা এক অবিশ্বাস্য বিজয়।
ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, এই চুক্তি ইসরায়েল ও গোটা অঞ্চলের জন্য ‘সোনালি যুগের সূচনা’।
এদিকে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, হামাস দ্বিতীয় দফায় জীবিত ১৩ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর আগে প্রথম দফায় সাত জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি।
