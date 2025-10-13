ইসরায়েলি বাহিনীর ফেলে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণে ৩ শিশু আহত

ইসরায়েলি বাহিনীর ফেলে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণে ৩ শিশু আহত
ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও ইসরায়েলি বাহিনীর ফেলে যাওয়া বোমা বিস্ফোরণে তিন শিশু আহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরের দিকে গাজার আল-শিফা হাসপাতালের নিকটে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
গাজার সিভিল ডিফেন্স বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর রেখে যাওয়া একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত শিশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবার পর বন্দি বিনিময় হয়েছে এবং ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) হামাস গাজায় আটক থাকা বাকি ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। হামাস ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার পর ইসরায়েলও ১ হাজার ৯০০ জনেরও বেশি বন্দি ও আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করেছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু; যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
কেএম