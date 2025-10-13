সমালোচনার পর নারী সাংবাদিকদের নিয়ে তালেবান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

সমালোচনার পর নারী সাংবাদিকদের নিয়ে তালেবান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন
কঠোর সমালোচনার পর এবার নারী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন করলেন ভারত সফররত আফাগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। রোববার (১২ অক্টোবর) দিল্লিতে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন মুত্তাকি।
এর আগে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে অংশ নিতে না দেওয়ার ঘটনায় তুমুল বিতর্কিত হয়েছেন আফাগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী । তবে ওই সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার ঘটনা মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না বরং প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই এরকম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আমির খান মুত্তাকি।
পরবর্তী এ সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুত্তাকি জানিয়েছেন, প্রেস কনফারেন্সটি হঠাৎ করে নির্ধারিত হওয়ায় হাতে সময় খুব কম ছিল। তাই খুব সীমিত সংখ্যক সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়েছিল। যে সব নাম আমাদের হাতের কাছে ছিল তার ভিত্তিতে মাত্র কয়েকজন সাংবাদিককেই আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়েছে।
তবে এ ঘটনার দায় অস্বীকার করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার (১১ অক্টোবর) জানিয়েছে, ওই প্রেস মিটে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না।
ভারত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লিতে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল মুম্বাইয়ে নিযুক্ত আফগান কনস্যুল জেনারেল, যিনি আফগান মন্ত্রীর সফরের সময় দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। এই আয়োজন আফগান দূতাবাসের এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় তা ভারতের আওতার বাইরে বলে জানানো হয়।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে আফগানিস্তানের খনিজ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ক্রীড়া খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন মুত্তাকি। এছাড়া তিনি ইরানের চাবাহার বন্দরকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করেন এবং আফগানিস্তান-ভারতের মধ্যে ওয়াঘা সীমান্ত পুনরায় চালুর আহ্বান জানান।
এছাড়াও ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ সফরে তিনি আফগানিস্তান ও প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
