ইসরায়েলের সব জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
সব জিম্মিকে মুুক্তি দিয়েছে হামাস/ ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের সব জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সোমবার গাজায় রেড ক্রসের প্রতিনিধিদের কাছে জীবিত ২০ জন ইসরায়েলি জিম্মির সবাইকে হস্তান্তর করেছে হামাস।

এসব জিম্মিকে দুই দফায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসে ১৩ জন জিম্মির দ্বিতীয় দলকে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে হামাসের কাছ থেকে প্রথম দফায় যে সাত জিম্মি মুক্তি পেয়েছেন তাদের নাম নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

যারা মুক্তি পেয়েছেন তারা হলেন- এইতান মর, গালি বারম্যান, জিভ বারম্যান, ওমরি মিরান, আলন ওহেল, গাই গিলবোয়া-ডালাল এবং মাটান আংরেস্ট।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেল আবিবে জিম্মি পরিবারগুলোকে সমর্থন করার জন্য জড়ো হওয়া বিশাল জনতা জিম্মিদের মুক্তির খবরে আনন্দে ফেটে পড়েছে।

অন্যদিকে চুক্তির অংশ হিসেবে গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি কারাগার থেকে প্রায় দুই হাজার বন্দি মুক্তির অপেক্ষায়।

