ইসরায়েলে পা রেখেছেন ট্রাম্প
ইসরায়েলে পা রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে ইসরায়েলে অবতরণ করেছেন তিনি। এমন এক সময় তিনি ইসরায়েলে পা রাখছেন যখন দুই বছর ধরে চলা হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে এবং দুপক্ষের মধ্যে বন্দি বিনিময় শুরু হয়েছে।
ইসরায়েলের বেন গুরিওন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ।
এর আগে ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার জন্য এয়ারফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, গাজায় যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে।
তিনি বলেন, যুদ্ধ সমাধানে আমিই ভালো। শান্তির জন্য আমি ভালো। ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার খুবই ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, নেতানিয়াহু চমৎকার কাজ করেছেন। কিছু বিষয়ে তার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য ছিলো এবং সেগুলো দ্রুত সমাধান করা হয়েছে।
এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারের প্রশংসা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, দেশটির কৃতিত্ব পাওয়া উচিত। আমি মনে করি যেভাবে কাতার আমাদের সহায়তা করেছে তা অসাধারণ।
ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে বারবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের বিষয়ে তার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গাজায় সংঘাত হলো অষ্টম যুদ্ধ যা আমি সমাধান করেছি। আমি নোবেলের জন্য করিনি। আমি এগুলো করেছি জীবন রক্ষার জন্য।
