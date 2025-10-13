মুক্তি পাওয়া সাত জিম্মির নাম প্রকাশ করেছে ইসরায়েল

মুক্তি পাওয়া সাত জিম্মির নাম প্রকাশ করেছে ইসরায়েল
হামাসের কাছে বন্দি থাকা জিম্মিদের মধ্যে প্রথম দফায় সাতজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের গাজায় রেড ক্রসের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, হামাস এরই মধ্যে জিম্মিদের হস্তান্তর করেছে।
জিম্মিদের মধ্যে একজনের বাবা সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাদের ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং এরপর তারা ইসরায়েলে পৌঁছাবে।
হামাসের কাছ থেকে প্রথম দফায় যে সাত জিম্মি মুক্তি পেয়েছেন তাদের নাম নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
যারা মুক্তি পেয়েছেন তারা হলেন- এইতান মর, গালি বারম্যান, জিভ বারম্যান, ওমরি মিরান, আলন ওহেল, গাই গিলবোয়া-ডালাল এবং মাটান আংরেস্ট।
ইসরায়েলি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেল আবিবে জিম্মি পরিবারগুলোকে সমর্থন করার জন্য জড়ো হওয়া বিশাল জনতা জিম্মিদের মুক্তির খবরে আনন্দে ফেটে পড়েছে।
আজ আরও ১৩ জন জীবিত বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। অপরদিকে চুক্তির অংশ হিসেবে গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি কারাগার থেকে প্রায় দুই হাজার বন্দির মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।
টিটিএন