৭ ইসরায়েলি জিম্মিকে রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস

প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
জিম্মিদের মুক্তির খবরে উচ্ছ্বসিত ইসরায়েলিরা/ ছবি: এএফপি

সাত ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। ইসরায়েলি পাবলিক রেডিও সোমবার জানিয়েছে যে, হামাস ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি জিম্মির মধ্যে প্রথম সাতজনকে গাজা সিটিতে রেড ক্রসের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেল আবিবে জিম্মি পরিবারগুলোকে সমর্থন করার জন্য জড়ো হওয়া বিশাল জনতা এই খবরে আনন্দে ফেটে পড়ে।

এএফপির এক প্রশ্নের জবাবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে তারা আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। আজ আরও ১৩ জন জীবিত বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। অপরদিকে চুক্তির অংশ হিসেবে গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি কারাগার থেকে প্রায় দুই হাজার বন্দির মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিকে গাজার মানুষ এখনো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ইসরায়েলের স্থল অভিযানের কারণে যারা জোরপূর্বক গাজা শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের মধ্যে লাখো মানুষ আবার ফিরে আসছে। দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে পুরো গাজা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

গাজায় ফিরে আসা লোকজন জানাচ্ছেন, তারা জানে যে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ভূখণ্ডে ফিরছেন যেখানে কোনো মানবিক সহায়তা নেই, তবুও তারা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে থাকতে চান। তারা বলছেন, সবকিছুর অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা টিকে থাকার চেষ্টা করবেন।

