যুদ্ধবিরতির পর গাজায় সংঘর্ষে সাংবাদিক নিহত

যুদ্ধবিরতির পর গাজায় সংঘর্ষে সাংবাদিক নিহত
যুদ্ধবিরতির পর গাজা সিটিতে সংঘর্ষের সময় সালেহ আলজাফারাওয়ি নামের এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ২৮ বছর বয়সী এই সাংবাদিক গাজা উপত্যকায় হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ভিডিও ধারণ ও প্রচার করে বেশ পরিচিতি পেয়েছিলেন। খবর আল জাজিরার।
ফিলিস্তিনি একটি সূত্র আল জাজিরা আরবিকে জানিয়েছে যে, গাজা সিটির সাবরা এলাকায় সংঘর্ষের খবর সংগ্রহের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সশস্ত্র মিলিশিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি।
আল জাজিরার সানাদ সংস্থা সাংবাদিক এবং কর্মীদের প্রকাশিত ফুটেজ যাচাই করেছে। এসব ফুটেজে দেখা গেছে তার গায়ে ‘প্রেস’ লেখা জ্যাকেট ছিল। রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।
ফিলিস্তিনি বেশ কিছু সূত্র জানিয়েছে, রোববার সাবরা এলাকায় হামাসের নিরাপত্তা বাহিনী এবং দোগমুশ গোত্রের যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এটি নিশ্চিত করেনি।
গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন সূত্র আল জাজিরা আরবিকে জানিয়েছে, গাজা সিটিতে সংঘাতে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সশস্ত্র মিলিশিয়া জড়িত ছিল।
সূত্রটি জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র মিলিশিয়াদের ওপর অবরোধ আরোপ করেছে এবং আরও জানিয়েছে যে, মিলিশিয়া সদস্যরা দক্ষিণ গাজা থেকে গাজা সিটিতে ফিরে আসার সময় বাস্তুচ্যুত লোকজনকে হত্যা করেছে।
সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির পরেও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বারবার সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনো চ্যালেঞ্জিং।
গত জানুয়ারিতে আল জাজিরার সঙ্গে আলাপকালে সেই সময়ে যুদ্ধে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে আলজাফারাওয়ি উত্তর গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। তিনি সে সময় জানান, প্রতি সেকেন্ডের জন্য তিনি ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে আছেন।
সে সময় তিনি বলেন, এই ৪৬৭ দিনে আমি যে সব দৃশ্য এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি তা আমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। আমরা যে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, আমরা কখনোই সেগুলো ভুলতে পারব না। এই সাংবাদিক জানিয়েছিলেন যে, তার কাজের কারণে তিনি ইসরায়েল থেকে অসংখ্য হুমকি পেয়েছিলেন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ২৭০ জনের বেশি মিডিয়া কর্মী নিহত হয়েছেন।
