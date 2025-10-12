সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই ‘আপাতত স্থগিত’: আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী
পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই ‘আপাতত স্থগিত’ করেছে আফগানিস্তান। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে ভারত সফররত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি এই তথ্য জানান। সৌদি আরব ও কাতারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
কেটি পেরির সঙ্গে প্রেমে মজেছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো!
দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের পর অবশেষে পরিষ্কার হলো, জনপ্রিয় মার্কিন পপস্টার কেটি পেরির সঙ্গে সত্যিই প্রেমে মজেছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ‘ডেইলি মেইল’ একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে এই দুজনকে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে দেখা গেছে। কেটি বর্তমানে তার বিশ্ব সফরের ফাঁকে অল্প সময়ের ছুটিতে ছিলেন, আর সেই সময়েই এই দৃশ্য ধরা পড়ে।
২০০ তালেবানকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের
আফগান তালেবান ও ভারতসমর্থিত সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর হামলার জবাবে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে ২০০ জনের বেশি সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (১২ অক্টোবর) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পাকিস্তান সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, আফগানিস্তানের সীমান্তে পাকিস্তান অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং প্রয়োজন হলে নিজের অঞ্চল, সার্বভৌমত্ব ও জনসাধারণ রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবো।
গণহত্যার পরও ইসরায়েলকে সমর্থন জানালেন মাচাদো
দুই বছর ধরে গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালানোর পরেও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন সদ্য ঘোষিত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। সম্প্রতি ইসরায়েলের একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী এ সমর্থন জানান।
রাত সাড়ে ১২টায় ছাত্রীর বাইরে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন মমতার
পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এক এমবিবিএস শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মন্তব্যে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ওই ছাত্রী বাইরে গেলো কীভাবে? বিরোধী দল বিজেপির পক্ষ থেকে মমতার এই বক্তব্যকে ভিকটিম ব্লেমিং বা ধর্ষণের শিকার তরুণীকেই দায়ী করার অভিযোগ তোলা হয়েছে।
মিশরে শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার পথে কাতারের ৩ কূটনীতিক নিহত
মিশরে সড়ক দুর্ঘটনায় কাতারের তিনজন কূটনীতিক নিহত হয়েছেন এবং দুই কূটনীতিক আহত হয়েছেন।। মার্কিন প্রেসিডেন্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শারম আল শেখ শহরে যাচ্ছিলেন ওই কূটনৈতিক দলটি।
বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ: হর্ষবর্ধন শ্রিংলা
বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমন মন্তব্য করেছেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তথা বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
শান্তি প্রস্তাব মানলেও অস্ত্র জমা দেবে না হামাস
গাজায় গণহত্যা বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে ইসরায়েল ও হামাসের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। তবে ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবে হামাসকে নিরস্ত্র করার কথা বলা হলেও তা মেনে নেবে না হামাস। হামাসকে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন ‘অসম্ভব এবং অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছেন সংগঠনটির এক শীর্ষ কর্মকর্তা।
আফগানিস্তানের হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত, বিপুল অস্ত্র দখলের দাবি
আফগানিস্তানের হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত এবং আরও ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে তালেবান প্রশাসন। আফগান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ রোববার (১২ অক্টোবর) বার্তা সংস্থা টোলো নিউজকে বলেন, এ অভিযানে ২০ জনের বেশি তালেবান যোদ্ধাও নিহত বা আহত হয়েছেন। তবে আফগান বাহিনী পাকিস্তানি অস্ত্রের একটি ‘বড় অংশ’ দখল করেছে।
ভারতে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ
ভারতে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। দেশটির জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর (এনসিআরবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য।
